54 заразившихся коронавирусом курсантов погранслужбы проходят лечение в Алматы – горздрав

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Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 54 заразившихся коронавирусом курсантов погранслужбы проходят лечение в Алматы, сообщил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

«Среди курсантов сначала было выявлено 14 зараженных коронавирусом. Потом, после более тщательной проверки, число заразившихся достигло 54-х. Они помещены в инфекционные стационары, их состояние удовлетворительное, получают лечение согласно клинического протокола», — сказал Абилдаев на брифинге о ситуации с COVID-19 в Алматы в пятницу.

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