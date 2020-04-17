54 заразившихся коронавирусом курсантов погранслужбы проходят лечение в Алматы – горздрав

Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 54 заразившихся коронавирусом курсантов погранслужбы проходят лечение в Алматы, сообщил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

«Среди курсантов сначала было выявлено 14 зараженных коронавирусом. Потом, после более тщательной проверки, число заразившихся достигло 54-х. Они помещены в инфекционные стационары, их состояние удовлетворительное, получают лечение согласно клинического протокола», — сказал Абилдаев на брифинге о ситуации с COVID-19 в Алматы в пятницу.