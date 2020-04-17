Потребность в томографии для диагностики COVID-19 в Алматы полностью удовлетворена – УОЗ

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Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Потребность в томографии для диагностики COVID-19 в Алматы полностью удовлетворена, сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

«На сегодняшний день в Алматы в государственных и частных медицинских учреждениях имеется 33 компьютерных томографа, из них 14 – в городских государственных медучреждениях. Сегодня в городе в полной мере удовлетворяются потребности в диагностике коронавирусной инфекции посредством компьютерной томографии» — сказал Абилдаев на брифинге о ситуации с COVID-19 в Алматы в пятницу.

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