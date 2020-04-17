Бесплатное ПЦР тестирование на COVID-19 запускают для алматинцев фонд «Халык» и горакимат

Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Бесплатное ПЦР тестирование на COVID-19 запускают для алматинцев фонд «Халык» и акимат города, сообщает пресс-служба «Народного банка».

«Частный благотворительный фонд «Халык» совместно с акиматом Алматы приступил к реализации проекта по ранней диагностике и профилактике распространения коронавирусной инфекции (КВИ) среди горожан. В проекте задействованы мобильные центры тестирования, на базе которых будет производиться забор биоматериала для дальнейшей ПЦР-диагностики, которая остается единственным надежным методом раннего выявления COVID-19», — сообщили в «Халык Банке» в пяницу.

Отмечается, что впервые забор биоматериала будет производиться вне медицинского учреждения, места проживания или работы специально обученными и сертифицированными специалистами, а сами тесты будут обрабатываться на базе вновь открывшейся лаборатории компании MedicalPartnersKoreaQazaqstan.

«ПЦР-диагностика будет проводиться ежедневно на бесплатной основе по заявке управления общественного здоровья. Пройти бесплатную диагностику смогут сотрудники центральных и местных государственных органов, задействованных в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса, а также работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города в условиях карантина, в том числе сотрудники банков, объектов торговли, общественного питания, медицинских и аптечных учреждений; предприятий коммунальных услуг, по дезинфекции и других», — отметили в финансовом учреждении.

Как пояснили в «Народном банке», тестируемые, не выходя из автомашины, смогут сдать анализы через опущенное ветровое стекло, без прямого контакта с лаборантом.

«Данный метод тестирования был широко апробирован в Южной Корее и Китае, и помог раннему выявлению КВИ, что способствовало успешному снижению показателей заболеваемости», — уточнили в пресс-службе.

Оператором интегрированной помощи выступил благотворительный фонд «Халык» при участии медицинской компании «МедикерАссистанс», сети лабораторий INVIVO и клиники «MedicalPartnersKoreaQazaqstan (Медикалпартнерс Корея Казахстан)».