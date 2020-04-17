Более 700 телеуроков записали педагоги школ Казахстана

Нур-Султан. 17 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более 700 телеуроков записали уже педагоги школ, заявила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

«Педагоги продолжают работать на съемках телеуроков. На сегодня уже более 700 уроков показано на двух телеканалах», — сказала Каринова на онлайн-брифинге о ходе проведения дистанционного обучения.

По ее словам, учителя, педагоги школ продолжают эту работу, а родители школьников стали более активными.

«Мы сегодня видим активность со стороны родителей», — добавила Каринова.

Вице-министр образования и науки поблагодарила педагогов и родителей «за эту работу, которую они проводят в дистанционном, непривычном формате».