Не более одного дня займет выдача разрешения на деятельность предприятия в Алматы — санврачи

Алматы. 17 апреля. КАзТАГ – Владимир Радионов. Не более одного дня займет выдача разрешения на деятельность предприятия в Алматы, уверяет заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы Наталья Дягилева.

«Алгоритм действия при разрешении деятельности того или иного производственного комплекса следующий: создается комиссия из сотрудников акимата города, региональной палаты предпринимателей и ДККБТУ, она выезжает на объект, оценивает готовность и выдает акт о готовности объекта. В общем эта работа займет не более одного дня», — сказала Дягилева на брифинге в пятницу.

Далее, по ее словам, мониторинг будет осуществляться в период деятельности предприятия, при выявлении нарушений будет ставиться вопрос о приостановлении деятельности.

Также замруководителя департамента обратила внимание на соблюдение общих санитарных требований на предприятии.

«Каждое утро сотрудник предприятия будет проходить через фильтр – бесконтактную термометрию, осмотр и опрос. Если у работника будут выявляться признаки заболеваний – он не будет допускаться к работе, работодатель будет обязан вызвать ему скорую помощь. Предприятие должно быть в полной мере оснащено моющими и дезинфицирующими средствами. Дезсредства должны сопровождаться свидетельством о регистрации и инструкцией по применению. Также на каждом предприятии должен быть сотрудник, отвечающий за соблюдение данных правил», — уточнила Дягилева.

Ранее сообщалось, какие виды экономической деятельности будут разрешены в Алматы с 20 апреля.

В Алматы предприниматель Михаил Май обратился с открытым письмом к акимату города и палате предпринимателей Алматы с требованием навести порядок с разрешениями на работу и передвижение.

«Мы – интернет-магазин автомобильных шин. Доставляем шины во все крупные города Казахстана. За последние три недели мы закрывались и возобновляли работу три раза», — написал он.