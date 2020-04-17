Цена на нефть марки Brent незначительно повысилась на ведущей бирже Лондона

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Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Цена на нефть марки Brent по итогам торгов в четверг на ведущей бирже Лондона незначительно повысилась.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в июне на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $27,82 (+0,13)/барр.

Средневзвешенная стоимость майских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $19,87 (-0,24)/барр (относительно данных за среду цена не изменилась).

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