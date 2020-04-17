Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1729,5.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 11,65.

Стоимость унции золота в евро составила 1589,06 (+7,61), а в британских фунтах – 1382,91 (+4,34).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.