Чиновники отказались признать невыплату надбавок медработникам в Алматы

Алматы. 17 апреля. КАзТАГ – Владимир Радионов. Сообщения о невыплате медработникам надбавок к зарплате в Алматы не соответствуют действительности, заявил руководитель городского управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев.

«Вчера в некоторых СМИ прошла информация о невыплате надбавок медицинским работникам, задействованным в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Официально сообщаю, что за все отработанные часы медработники, которые входят в список лиц, определенных госкомиссией, получили выплаты в полном объеме. Сегодня произведены выплаты сотрудникам Службы скорой медицинской помощи Алматы», — сказал Абилдаев на брифинге в пятницу.

По его словам, выплаты начислены 3758 медработникам, сумма выплаты составила Т1,2 млрд.

«Касательно выплат медицинским сотрудникам, заразившимся в результате непосредственно контакта с больными COVID-19, то им будет выплачена компенсация в размере Т2 млн. после эпидрасследования, проводимого комиссией минздрава», — добавил глава УОЗ.