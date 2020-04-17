Нур-Отан. 17 апреля. КазТАГ — Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане превысило 300, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«В Казахстане 21 человек выздоровели от коронавирусной инфекции (КВИ). (…) Всего в стране выздоровели 306 человек», — говорится в сообщении в пятницу.

По данным оперштаба, от коронавируса в Нур-Султане выздоровели девять человек, в Кызылординской области – четыре, в Туркестанской области – пять, в Акмолинской области – один, в Актюбинской области – один, в Атырауской области – один.