Ертысбаев о богатствах Назарбаева и Токаева 17.04.2020 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 485 0 Почём политическое долголетие? Похожие материалы: «Есть ли шанс у Дариги?». «Наставление Назарбаева: инновации на базе традиций». «Хотят столкнуть элиту: советник Токаева высказался о скандальном Telegram-канале». «О чем сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев». «Необходимо увеличить выплаты населению» ЕНПФ о поручении Токаева об индексации выплат: Расчет по графику фонда останется прежним Назарбаев отметил значимость качественной реализации поручений Токаева Ертысбаев: «Назарбаев должен был уйти раньше» Амбассадор президента Токаева