Отозваны сертификаты эксплуатанта и летной годности воздушных судов Bek Air

Нур-Султан. 17 апреля. КазТАГ — Авиационная администрация Казахстана отозвала сертификаты эксплуатанта и летной годности воздушных судов АО «Bek Air», сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«В связи с неисполнением АО «Bek Air» предписаний об устранении нарушений, внесенных АО «Авиационная администрация Казахстана», в соответствии с пунктом 5 статьи 12, подпунктом 10) пункта 2 статьи 16-9 Закона «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» отозван сертификат эксплуатанта АО «Бэк Эйр». Также отозваны сертификаты летной годности всех 9 воздушных судов Fokker АО «Bek Air», — говорится в сообщении в пятницу.

В ведомстве отметили, что «для получения сертификатов эксплуатанта и летной годности вышеуказанных воздушных судов авиакомпании необходимо будет заново пройти полную процедуру сертификации».

«АО «Авиационная администрация Казахстана» совместно с главной транспортной прокуратурой провела внеплановую проверку деятельности авиакомпании АО «Bek Air». По итогам которой выявлены грубые нарушения законодательства, влияющие на безопасность полетов», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 самолет Fokker-100 авиакомпании «Bek Air», летевший из Алматы в Нур-Султан (рейс №Z2100), при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января 2020 года умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.

28 декабря 2019 года стало известно, что действие сертификата эксплуатанта АО «Bek Air», выданное АО «Авиационная администрация Казахстана» 12 ноября, приостановлено на неопределенный срок.

17 февраля 2020 года сообщалось, что пилоты, проводники и инженеры авиакомпании «Bek Air» обратились к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой оказать содействие в возобновлении сертификата эксплуатанта.

В этот же день АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) обещало предоставить результаты проверки авиакомпании «Bek Air» до 27 февраля.

18 февраля генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс он сообщил, что сертификация Bek Air в 2019 году была выполнена некорректно и в неполном объеме. Также он заявил, что у авиакомпании есть возможность исправиться и в течение шести месяцев доказать устранение несоответствий.