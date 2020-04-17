В Казахстане раскручиваются новые сценарии финансовых мошенников

Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане раскручиваются три новых сценария финансовых мошенников, сообщает агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«По сценарию «телефонные» бонусы звонят неизвестные, представляются сотрудниками банка и предлагают бонусы по карте в связи с введением чрезвычайного положения (ЧП) – повышенный кешбэк, увеличение сроков рассрочки и другие привилегии для лояльных клиентов. Чтобы получить бонусы, клиент должен сообщить номер своей карты, трехзначный код (CVV код) и продиктовать код из SMS-сообщения, а после получения необходимой информации мошенники отключатся, обналичив средства с карты», — сообщается в информации АРРФР, распространенной в пятницу.

По сценарию «денежные бонусы», согласно информации, мошенники создают WhatsApp-чаты от известных банков, а в социальных сетях появляются банковские псевдоаккаунты, которые призывают людей подписаться на них, обещая взамен денежные бонусы на карту. Чтобы получить деньги, нужно указать данные своей карты, а после получения информации мошенники могут обналичить средства с карты.

Также, по сценарию «SMS-бонусы» мошенники рассылают SMS-сообщения, в которых, к примеру, поздравляют гражданина с выигрышем или сообщают, что он нарушил режим карантина и за это ему грозит штраф и просят перейти по ссылке, чтобы узнать подробности. Перейдя по ссылке, гражданин может «заразить» вирусом телефон и злоумышленник получит доступ к управлению его SMS-сообщениями, и доступ к его «мобильному банку», а затем обналичить средства с его счета. Он также получит доступ к телефонной базе гражданина, которую также может использовать в корыстных целях.

Агентство рекомендует: никогда не отправлять никому свои персональные данные, копию удостоверения личности; не передавать, не озвучивать и не публиковать реквизиты платежной карты – 16-значный номер, имя держателя, срок действия, CVV/CVC-код; не сообщать SMS-коды для авторизации и подтверждения операций; не передавать банковские карты третьим лицам, в случае утери карты, сразу же закрывать ее или приостанавливать все операции, позвонив на горячую линию банка.

«Сотрудники банков никогда не звонят первыми клиенту с требованием предоставить данные по карте, либо полученных SMS; при розыгрыше банком денежных призов можно позвонить на горячую линию этого банка и уточнить подробности», — отмечает АРРФР.