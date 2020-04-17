Минобороны: Состояние пилота рухнувшего под Карагандой МиГ-31 – средней степени тяжести

Нур-Султан. 17 апреля. КазТАГ — Один из пилотов рухнувшего под Карагандой находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«Сразу на месте летчикам была оказана первая медицинская помощь, после чего оперативно произведена эвакуация в больницу Караганды. В настоящее время летчикам оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние одного оценивается врачами как удовлетворительное, другого – средней степени тяжести», — говорится в сообщении в пятницу.

В ведомстве отметили, что назначенная комиссия минобороны «незамедлительно приступила к расследованию авиационного происшествия».

«На место вылетели главнокомандующий Силами воздушной обороны и командующий Военно-воздушными силами», — следует из сообщения.

Также в оборонном ведомстве поделились подробностями авиапроисшествия.

«По информации на данный час известно, что истребителем МиГ-31, потерпевшим крушение близ Караганды, управляли подполковник А. Курмангалиев и подполковник И. Гаврилко. Это опытные военные летчики. Общий налет А. Курмангалиева составляет 888 часов, И. Гаврилко – 1161 час. Известно, что первой на место авиакрушения прибыла наземная поисково-спасательная служба Военно-воздушных сил Казахстана. (…) Потерпевший крушение самолет был выпущен в 1991 году. Это уже четвертый аварийный инцидент с МиГ-31 в Казахстане. Предыдущие происходили в 2007, 2008, 2013 годах», — резюмируется в сообщении.

16 апреля МИА КазТАГ сообщило, что в районе аэропорта Караганды упал военный самолет МИГ-31. Агентство уточняло, что летчики Гаврилко И.В и штурман Курмангалиев А.С. успели катапультироваться. Отмечалось, что военный вертолет должен доставить экипаж в больницу Караганды. Позже в министерстве обороны сообщили, что у рухнувшего самолета перед крушением загорелся один из двигателей. Агентство КазТАГ сообщило также о том, что крушение боевого самолета в Караганде является четвертым аварийным инцидентом с истребителем МИГ-31 в Казахстане, причем все три предыдущих аварийных случая тоже произошли в Карагандинской области.