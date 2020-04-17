Казахстан согласен на «экспорт» только взносов в ЕНПФ – солидарную пенсию своим гражданам он не отдаст

Как в пенсионном вопросе поощрили трудовых мигрантов и экспатов и наказали всех остальных

В конце декабря Казахстан в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭК) подписал Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся в государствах-членах союза. К этому документу пять стран-участниц, а это кроме Казахстана еще Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения, шли несколько лет. И вот наконец под соглашением поставлены подписи глав государств, и ожидается ратификация документа.

Первоначально предполагалось, что он вступит в силу уже с 2020 года. Сейчас разные источники говорят о более отдаленном будущем – возможно, соглашение активизируется лишь с 2021 года.

Документ интересный по содержанию. Из контекста становится совершенно очевидно – что он написан под запросы трудовых мигрантов и экспатов, которые сегодня представляют существенный пласт рабочей силы в той же России. Они трудятся, зарабатывают деньги, и, возможно, даже имеют социальные отчисления, но и в то же время они бесправны, как рабы. Неизбежно в жизни каждого мигранта наступает момент, когда он уже стар и немощен, и должен выйти на заслуженный отдых. Но, вернувшись в свою страну, он не может претендовать на пенсию, поскольку у него нет ни стажа, ни пенсионных отчислений.

Вот именно здесь включится «автопилот», и трудовой мигрант мягко приземлится на родную землю и даже сможет получать пенсию из той страны, где он работал. Собственно, соглашение об этом.

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То, что страны сумели продвинуться в таком безусловно спорном вопросе – уже большое достижение. Сделать это было нелегко в первую очередь потому, что во всех странах пенсионные системы разные. Вот, например, что подразумевает под собой простейшее понятие – «пенсионные взносы», которые, собственно, и будут служить основанием для начисления пенсии. Так, в Армении это налоги и (или) иные взносы, дающие право на пенсию. В Беларуси — страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. В Казахстане — пенсионные взносы в ЕНПФ. В Кыргызстане — страховые взносы в Пенсионный фонд и Государственный накопительный пенсионный фонд. В России — страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Главный смысл документа революционен: трудящиеся смогут получать пенсию не только за периоды работы у себя на родине, но и за периоды работы в других государствах ЕАЭС. При этом перечень документов для назначения и выплаты пенсии будет отдельно регулироваться в каждом государстве — члене ЕАЭС национальным законодательством.

Если, например, граждане любой другой страны-участницы ЕАЭС после вступления в силу Соглашения будет работать в Казахстане по трудовому или гражданско-правовому договору, то он будет участвовать в накопительной пенсионной системе путем ежемесячного перечисления пенсионных взносов в ЕНПФ в порядке и на условиях, которые установлены национальным пенсионным законодательством Республики Казахстан. Право на их получение возникнет не тогда, когда человек вернется в свою страну, а когда наступит его пенсионный возраст по казахстанскому законодательству, либо при установлении инвалидности 1-й, 2-й групп бессрочно, либо в случае смерти – его деньги смогут забрать из ЕНПФ наследники.

С другой стороны, если гражданин Казахстана проработает на территории страны — члена ЕАЭС не менее 12 месяцев, то при возникновении права на пенсию по условиям пенсионного законодательства страны трудоустройства государство, в котором трудился мигрант, назначит пенсию за отработанный трудовой стаж именно в этой стране. При этом гражданин Казахстана будет вправе подать заявление с документами на назначение и выплату пенсии в пенсионный фонд страны трудоустройства или в ЕНПФ.

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Против таких изменений возражать не стоит – они действительно в интересах тех людей, которые своим трудом обеспечивают себе старость.

И все-таки этот документ – спорный. Например, вопрос: будет ли экспортироваться заработанная пенсия в другую страну: скажем, человек после выхода на пенсию из Казахстана решил переехать в Россию. Совершенно непонятно, как для него будет обстоять дело с назначением обычной пенсии. Будет ли он там получать пенсию, назначенную в Казахстане? Ведь кроме накопительной пенсии, которая обозначена в данном соглашении, у человека есть право, если он трудился до 1998 года, и на часть солидарной пенсии. Будет ли экспортироваться другой компонент этой пенсии – по заслугам – базовая пенсия?

Исходя из контекста соглашения, на все эти вопросы мы получим в итоге отрицательный ответ: нет, нет, нет. Казахстан очень удачно, как Алдар Косе, избежал в этом соглашении «солидарной ответственности».

Правильно ли это? Конечно, нет. Поэтому, совершенно очевидно, сегодня требуется экспертиза соглашения на предмет соблюдения пенсионных прав различных групп населения. Но есть ли у нас такие эксперты, кто может взяться за доказательство очевидных истин?

Ну и еще одна не очень приятная новость для вкладчиков ЕНПФ. Если раньше человек, выезжая на ПМЖ в Россию или Беларусь, мог забрать свои пенсионные накопления из ЕНПФ, то с момента, как только соглашение вступит в законную силу, это станет невозможно: пенсия будет «экспортироваться», следовать за вкладчиком ЕНПФ в Россию, Беларусь, Кыргызстан или Армению. В отношении других стран все остается по-старому.

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