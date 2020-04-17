Пасхальные службы в православных храмах Казахстана пройдут закрыто — митрополит

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Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Пасхальные Богослужения во всех православных храмах Казахстана будут совершаться при закрытых дверях, заявил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

«В ночь с 18 на 19 апреля Казахстан вместе со всем православным миром встретит святую Пасху. (…) Временно ограничен доступ в храмы. Праздник Пасхи в нынешнем году большинство прихожан встретит дома, в условиях вынужденной самоизоляции. Во всех православных храмах на территории Казахстана при закрытых дверях будут совершаться богослужения», — сказал глава православной церкви Казахстана на онлайн-брифинге в пятницу.

По его словам, на службах будут, кроме священнослужителей, присутствовать певчие, церковные работники, охрана, волонтеры и съемочные группы, обеспечивающие онлайн-трансляции служб.

В день Пасхи службы будут транслироваться по телевидению, добавил митрополит.

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