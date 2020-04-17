Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. В Алматы зараженная коронавирусом родила здорового малыша, сообщает пресс-служба городского управления общественного здоровья (УОЗ).

«13 апреля женщина на 39-ой неделе беременности была доставлена в Городскую клиническую больницу №1, как контактная. У нее были взяты анализы на COVID-19, которые дали положительный результат. 15 апреля по показаниям врачами ей сделали кесарево сечение. В результате родился малыш весом более 3,5 кг. Сразу же у новорожденного взяли анализы, которые показали отрицательный результат. Новорожденный совершенно здоров. Сейчас он находится в детском отделении», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Отмечается, что состояние мамы удовлетворительное, в скором времени она будет переведена в инфекционный стационар для продолжения лечения. Мать и сын будут вместе, когда женщина будет выписана с выздоровлением от COVID-19.

«Городская клиническая больница №1 является провизорным центром, там непосредственно принимаются роды у беременных с диагнозом КВИ», — уточнили в УОЗ.