Издание World Economic Forum опубликовало статью Нины Швальбе под названием We could be vastly overestimating the death rate for COVID-19. Here’s why» — «Мы, возможно, сильно преувеличиваем уровень смертности от COVID-19. И вот почему».

В предисловии к ней говорится так: «Отсутствие адекватного тестирования означает, что многие из тех, кто был заражен коронавирусом, не будут фигурировать в официальной статистике. Это предполагает, что многочисленные оценки уровня смертности от этой инфекции оказываются слишком завышенными. Нам необходимо создать более совершенные системы для обмена данными и составления отчетности».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Эпидемиология — это наука о профилактике заболеваний и укреплении здоровья. Мы подсчитываем количество новых случаев, связанных с тем или иным заболеванием; это – оценка уровня заболеваемости. Затем мы определяем то, насколько же широко болезнь распространилась среди населения; это – оценка уровня распространенности заболевания.

В случае с COVID-19, ведение подобного учета представляет большую сложность. Несмотря на все эти новостные статьи и сообщения, мы очень мало знаем об уровнях заболеваемости и распространенности, связанных с этой инфекцией. И как всегда: незнание порождает боязнь. В моем родном городе Нью-Йорке и прилегающих к нему районах у всех сознание охвачено страхом: показатели смертности здесь значительно выше, чем в других местах.

Но так ли это в действительности? Опираясь на данные о пациентах из Китая, представители системы общественного здравоохранения первоначально исходили из оценки, согласно которой, в 80 процентах случаев с COVID-19 заболевание переносится людьми либо бессимптомно, либо в легкой форме. С учетом нехватки больничных коек, медицинских работников и тестовых наборов только лишь больным с ярко выраженными симптомами рекомендуется обращаться в больницу.

Из-за отсутствия адекватного тестирования — в том числе в Америке – сейчас зачастую в качестве инфицированных лиц учитываются только лишь больничные пациенты. Те, кто не испытывает серьезных симптомов заболевания, остаются дома, спокойно выздоравливают и не учитываются как перенесшие заболевание люди. Это важно, потому что они не фигурируют ни в одной официальной статистике.

Поскольку многие из нас в настоящее время практикуют обучение на дому, сейчас, кажется, самое время освежить свои знания по математике. После определения количества инфицированных лиц полученный результат становится знаменателем в наших общественно-здравоохранительных расчетах. Количество смертей — наш числитель.

Числитель (число умерших)/знаменатель (количество зараженных людей) х 100 = коэффициент смертности от инфекции.

Мы знаем, что вирус распространяется очень быстро сразу же после начала заражения среди населения. Это означает, что многие из нас как его (этого населения) представители сейчас переносят инфекцию или уже были инфицированы, вне зависимости от того, есть ли у нас симптомы.

Однако вместо того, чтобы учитывать нас всех при определении знаменателя, во многих странах, включая США, принимают к учету лишь тех людей, которые оказываются больными настолько, чтобы попасть в больницу.

Люди, которые оказываются в таком состоянии, что их надо класть в больницу, чаще нуждаются в интенсивной медицинской помощи, а пациенты в критическом состоянии чаще умирают, чем пациенты с легкими симптомами. Это означает, что уровень смертности выглядит более высоким, чем он есть на самом деле».

Нина Швальбе является членом совета по международным отношениям и главным научным сотрудником Института глобального здравоохранения при Университете ООН.

