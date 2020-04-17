Казахстанцам не надо бояться и бежать возвращать 42500 тенге – Утебеков

Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Казахстанцам не надо бояться и бежать возвращать Т42,5 тыс., считает известный казахстанский юрист Джохар Утебеков

«Давайте для начала я успокою получателей с самыми ясными ситуациями. Им не надо бояться и бежать возвращать 42 500. (Вообще по умолчанию никому не надо, об этом позже)», — написал Утебеков в пятницу на своей странице в социальной сети.

Он дал свои разъяснения по пяти возможным ситуациям, связанным с пособием в Т42,5 тыс.

«Не просил 42 500. Получил SMS и деньги от самого государства (проактивная услуга). Вас не привлечь к уголовной ответственности, даже если выяснится, что под критерии вы не подпадали. Вы этих денег у государства и не просили, оно вам их само предложило. Взыскать деньги через суд с вас тоже не могут. Даже если у вас не было оснований для получения выплаты, то такое неосновательное обогащение в силу пункта 3) статьи 960 ГК не подлежит возврату. При этом ваш статус и доход значения не имеют», — уточнил юрист.

Такой же принцип, по его словам, действует в случае, если заявку за получателя пособия подал работодатель.

Не видит оснований для индивидуальных предпринимателей (ИП) и участников договоров гражданско-правового характера (ГПХ).

«3. ИП. Подали заявку до 16.4.2020? Не вижу, чего бояться.

Покажите мне ИП, который не потерял доход уже в марте. Его потеряли все – даже те, кому разрешили работать. Вашу деятельность ведь элементарно ограничили даже во времени. 4. ГПХ. То же самое, что у ИП. Еще и дата роли не играет. 5. Внес впервые ЕСП. Вообще шик! Щас будет самое вкусное. Чувак, чего тебе переживать? Твои доходы проверить не могут! Государство нам снова продемонстрировало, что выгоднее всего тем, кто не платит налоги», — написал Утебеков.

С работниками, которые сами подали заявку, по его словам, несколько сложнее, но подчеркнул, что бояться им тоже нечего.

Ранее власти Казахстана предупредили получателей Т42,5 тыс. об ответственности за предоставлении ложных данных для получения пособия, предложив казахстанцам, считающим, что получили выплаты необоснованно, вернуть деньги.