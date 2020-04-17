Уволился глава управления здравоохранения Атырауской области

Атырау. 17 апреля. КазТАГ – Уволился руководитель управления здравоохранения Атырауской области Байтолла Газизов, сообщает пресс-служба облздрава.

«Байтолла Газизов сложил свои полномочия руководителя управления здравоохранения Атырауской области по собственному желанию», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что до назначения он работал директором областного филиала Фонда социального медицинского страхования.

«В настоящее время обязанности руководителя управления здравоохранения исполняет Гульнафис Танбаева», — добавили в облздраве.