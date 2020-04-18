Проверим лишь зарабатывающих, но получивших 42500 тенге, и их работодателей – Нурымбетов

Алматы. 18 апреля. КазТАГ – Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана проверит законность получения пособия в размере Т42,5 тыс. лишь зарабатывающими гражданами и их работодателям, сообщил глава ведомства Биржан Нурымбетов.

«Государственный фонд социального страхования (ГФСС), за счет средств которого осуществляется выплата 42 500, имеет полное право требовать возврата неправомерно полученных выплат. Напомню, что ГФСС, помимо «42500», осуществляет выплаты по случаю инвалидности, потери кормильца, потери работы, по беременности и родам, и по уходу за ребенком до одного года. У минтруда кроме вышеуказанных работодателей и работников (незаконно получивших пособие – КазТАГ), к другим получателям нет никаких претензий. И минтруда не будет инициировать проведение каких либо проверок в отношении лиц, получивших 42500 тенге (ИП, ЧП, ГПХ, плательщики ЕСП, «декретницы» и другие). И не переспрашивайте – никого, кроме вышеуказанных наемных работников и работодателей, проверять не будем», — сообщил Нурымбетов в субботу.

Ранее власти Казахстана предупредили получателей Т42,5 тыс. об ответственности за предоставлении ложных данных для получения пособия, предложив казахстанцам, считающим, что получили выплаты необоснованно, вернуть деньги. 17 апреля известный казахстанский юрист Джохар Утебеков выразил мнение, что казахстанцам не надо бояться и бежать возвращать Т42,5 тыс., описав несколько вариантов развития событий.