Бекшин стал главным санврачом Алматы

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Нур-Султан. 18 апреля. КазТАГ – Жандарбек Бекшин стал главным санитарным врачом Алматы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«Приказом Ответственного секретаря МЗ РК с 18 апреля 2020 года Главным санитарным врачом г. Алматы назначен Бекшин Жандарбек Мухтарович», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Ранее Бекшин с июня 2019 года по март 2020 года занимал пост главного санитарного врача Казахстана, вместе с тем, с июня 2019 года он был заместителем председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения, а еще раньше – с июня 2017 года по апрель 2019 года возглавлял комитет охраны общественного здоровья.

20 марта стало известно, что Жандарбек Бекшин покинул пост главного санврача Казахстана. Одно из последних резонансных заявлений, сделанных Бекшиным до его отставки с поста главного санврача было сделано 10 марта – он провел брифинг, на котором заявил, что в Казахстане в ближайшие дни «наконец-то» появится коронавирус.

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