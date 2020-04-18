За арестами активистов просматривается желание сдержать протестный потенциал – Жовтис

Алматы. 18 апреля. КазТАГ — За арестами гражданских активистов просматривается желание сдержать протестный потенциал, считает правозащитник, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис.

«Я думаю, что одно из возможных объяснений задержания гражданских активистов, которые мы сегодня наблюдаем, это желание власти обуздать завтра протестный потенциал больших социальных масс, потому что эти люди могут этот протест возглавить – и не только в сети, но и физически», — сказал Жовтис в комментарии агентству в субботу.

По мнению правозащитника, сейчас «выщелкивают» людей, у которых есть определенный мобилизационный потенциал, тех кто имеет достаточную аудиторию в социальных сетях, кто очень активен, кто критикует очень сильно власть.

«А с учетом того, что ситуация с коронавирусом наносит удар по экономике, и мировой, и казахстанской, очень сильный, социально-экономическая обстановка будет обостряться. Для того чтобы держать социальный настрой общества под контролем, власти необходимо установить контроль в отношении тех лиц, которые могли бы канализировать этот протест, каким-то образом, мобилизовать или возглавить, то есть сейчас идут превентивные меры с целью особо буйных убрать. Независимо от того, какой это будет иметь политический резонанс за рубежом, это закручивание гаек, власть больше беспокоит вопрос, чтобы держать ситуацию под контролем», — полагает эксперт.

Вместе с этим он полагает, что блокировкой активных блогеров в интернете, особенно в протестном секторе, власть решает две задачи: борется за умы аудитории и пытается лишить протестные круги потенциальных лидеров уже не в сети, а, что называется, офлайн.

«В нынешних условиях власти очень обеспокоены тем, что наблюдается в интернете. Это подвигает ее держать контент под контролем, потому что, если она будет бороться за умы только через телевидение и радио, она проиграет. Поэтому стараются отслеживать активных, нейтрализовать и запугивать остальных. К тому же надо понимать, что карантин рано или поздно закончится, и запугивание активистов в интернете сегодня — это превентивные меры по снижению активности каких-то больших групп недовольных, ведь сетевые лидеры завтра могут стать лидерами физическими, отражателями интересов значительно больших групп населения», — заключает Жовтис.