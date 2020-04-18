Нур-Султан. 18 апреля. КазТАГ – Лишь западные и северо-западные районы Казахстана ожидают дожди и туман в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием отрога антициклона на большей части РК ожидается погода без осадков. Лишь западные и северо-западные районы Казахстана будут находиться под влиянием Атлантического циклона, с которым местами ожидаются дожди. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на западе – гроза, возможен град», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +6+8.

В Алматы переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +19+21, ночью +7+9.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +21+23, ночью +8+10.

В Жамбылской области без осадков, местами туман. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Туркестанской области днем без осадков. Днем +18+23, ночью +5+10.

В Костанайской области небольшой дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью +2+7.

В Алматинской области без осадков, туман. Днем +16+21, ночью +4+9.

В Акмолинской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +3+8.

В Северо-Казахстанской области днем без осадков, ночью возможен небольшой дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +6+11.

В Павлодарской области без осадков. Днем +17+22, ночью +3+8.

В Карагандинской области без осадков. Днем +15+20 (на юге +25), ночью 0+5 (на юге +8).

В Актюбинской области ожидается дождь, утром местами ожидается туман, днем на северо-западе – усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью +2+7.

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой, днем местами возможен град, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +9+14, ночью 0+5.

В Атырауской области небольшой дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +14+19, ночью +5+10.

В Мангистауской области без осадков, туман. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Кызылординской области без осадков. Днем +23+28, ночью +7+12.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, туман. Днем +16+21, ночью -2+3.

«В ближайшие трое суток на отдельных реках равнинной территории (Акмолинская, ЗКО, Костанайская обл.) республики будут отмечаться колебания уровней воды, преимущественно снижение водности. На реке Есиль ниже ГП Новоникольск (СКО) продолжатся подъемы уровней воды. На р. Ертис будут продолжаться подъемы уровней воды на нижерасположенных гидрологических постах от Шульбинского водохранилища. На горных реках юга, юго-востока и востока республики продолжатся колебания и подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.