Токаев поблагодарил власти Индии за лекарства для борьбы с коронавирусом

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Нур-Султан. 18 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт поблагодарил власти Индии за лекарства для борьбы с коронавирусом, передает корреспондент агентства.

«Искренне благодарю правительство Индии и лично премьер-министра Нарендру Моди за направленную в Казахстан партию лекарств для борьбы с пандемией», — написал Токаев в субботу на своей странице в социальной сети.

Оно особо отметил, что «этот жест дружбы и солидарности сделан в то время, когда Индия прекратила экспорт лекарств за рубеж».

 

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