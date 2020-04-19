Нур-Султан. 19 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба Акорды.

«Поздравляю православных казахстанцев со светлым праздником Пасхи! Этот праздник олицетворяет собой высокие духовно-нравственные идеалы, он наполнен теплом, милосердием и состраданием. Непреходящие ценности христианской религии вдохновляют людей на благородные дела и поступки. Светлый праздник Пасхи ­– это еще одна уникальная возможность вернуться к истокам духовного единения и искреннего братства», — говорится в поздравлении президента в воскресенье.

Глава государства отметил, что в это время, когда весь мир борется с пандемией, сила духа и солидарность народов, независимо от их вероисповедания, приобретают особое значение.

«Уверен, благодаря единству, стойкости, мудрости и выдержке нашего народа мы с честью пройдем через все испытания. Желаю православным христианам и всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — заключил Токаев.