«Почему в Поднебесной решили, что «Казахстан стремится вернуться в Китай»?»

Сетевые СМИ о реакции на статью в китайской прессе

«МИД Казахстана направил ноту протеста Китаю» — В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча с Послом КНР в РК Чжан Сяо, в ходе которой казахстанской стороной был выражен протест по поводу статьи на китайском сайте www.sohu.com под названием «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай». Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК, передает Kazpravda.kz.

Послу Китая было отмечено, что публикация подобного содержания не соответствует духу вечного всестороннего стратегического партнерства, отраженного в Совместном заявлении Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, подписанном Главами государств 11 сентября 2019 года.

Стороны договорились тесно взаимодействовать в области распространения информации и СМИ. Также Посольством РК в Пекине направлена соответствующая нота в МИД КНР, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Газиз АБИШЕВ – «Казахстанское «нет» на китайские притязания» — Казахстанский МИД отправил в Пекин дипломатическую ноту и вызвал на ковёр китайского посла. Всему виной очередная статья на популярной китайской блог-платформе, рассуждающая о перспективах присоединения Казахстана к КНР.

Почему же Казахстан столь резко отреагировал на дилетантский материал на какой-то блог-платформе?

В общем, проблема в том, что в китайском информационном пространстве распространяются месседжи, что территория Казахстана частично или полностью принадлежит Китаю, и что казахстанцы, частично или полностью, мечтают вернуться под крыло Поднебесной империи. Это ведь информационная война, в которой оружием становятся исторические интерпретации…

Другими словами, возникает подозрение, что кто-то внутри китайского политического класса продвигает повестку «углубленной интеграции» Казахстана с Китаем, не исключая политическую интеграцию, что, учитывая соотношение двух стран, представляется односторонним поглощением. Для Казахстана это, естественно, неприемлемо. И Казахстан не намерен пропускать такие месседжи. Казахстанские дипломаты понимают, что это проверка и реагируют соответственно: no passaran, уважаемые китайские товарищи, ни пяди земли не отдадим, даже не заикайтесь.

Виктория ПАНФИЛОВА – «Казахстан обнаружил в Китае угрозу своим землям» — МИД Республики Казахстан (РК) выразил протест Пекину по поводу опубликованной на одном из китайских ресурсов статьи с провокационным названием, в которой утверждается, что современный Казахстан занимает территорию, исторически принадлежавшую Китаю. Нур-Султан расценил публикацию как угрозу территориальной целостности страны. Нота протеста вручена послу Китая в Казахстане. Протест адресован и напрямую руководству Китайской Народной Республики.

Кстати, аналогичные публикации почему-то участились, считают в Нур-Султане — «Это не первый случай, когда появляются такие провокационные материалы с акцентом на какие-то неизвестные исторические документы либо на псевдоисторическую информацию, где акцент делается на том, что в свое время часть казахстанской территории контролировалась Китаем либо принадлежала Китаю. Если такие публикации появляются в СМИ государства, где традиционно контроль за медийным полем очень жесткий, то возникает вопрос: нет ли здесь целенаправленной политики определенных сил в Китае создавать ажиотажные настроения внутри Китая с претензиями к другим странам? Если это происходит случайно, что сомнительно, то почему на уровне руководства страны не делается жестких заявлений по этому поводу? Один случай – это случай, второй случай – это совпадение, а третий – тенденция», – сказал «НГ» директор Группы оценки рисков Досым САТПАЕВ.

По мнению политолога, это довольно настораживающий и неприятный момент, способный усилить антикитайские настроения, которые в Казахстане и так достаточно заметны.

Китайский аналитик Шэн СИЮ полагает, что казахстанскому МИДу надо поменьше обращать внимания на отдельные публикации в китайской прессе. «Не нужно верить, что вся пресса контролируется ЦК КПК (Центральным комитетом Компартии Китая. – «НГ»). Да, в китайском сегменте интернета периодически появляются такие публикации, но без подсказки партийных органов. Я понимаю болезненное отношение в Казахстане к этой теме, но есть ряд государственных договоров, согласно которым граница проведена, граница остается неизменной, и официальных заявлений Пекина на этот счет нет. Так что проблема надуманная. Хотя, с другой стороны, я искренне рад, что в МИД Казахстана нет более важных задач, чем обращать внимание на такие публикации. В целом же было бы неплохо принести Пекину извинения за волну синофобии, которую мы наблюдали в Казахстане в последнее время», – сказал «НГ» Шэн Сию.

Тагир БАИРОВ – «Почему в Поднебесной решили, что «Казахстан стремится вернуться в Китай»?» — Казахстанский политолог и бывший дипломат Казбек БЕЙСЕБАЕВ так отреагировал на возможные территориальные претензии: «Эта тема не нова, еще во времена СССР, когда были напряженными советско-китайские отношения, Китай считал территории Казахстана до Балхаша своими. Это обосновывалось тем, что по мнению Китая, казахи признавали власть Империи Цин. Такие материалы и сейчас публикуются в разных китайских изданиях, но считать их официальной позицией, как было отмечено выше, нельзя».

Получается, что территориальных претензий нет, но страна уже целиком воспринимается в правящих кругах КНР как часть «китайского мира». Уже всем очевидно, что эта скандальная статья является целенаправленным вбросом, с целью проверить реакцию как казахстанских государственных чиновников, так и населения, а также является намеком на то, что страна уже находится в сфере влияния Поднебесной.

То есть, можно ответственно сказать, что материальная почва для таких публикаций уже создана тем, что Казахстан должен более 20 миллиардов долларов КНР, а доля китайских государственных добывающих корпораций в добыче нефти составляет 22%. Это цена переноса производства и громадных инвестиционных проектов, в которых массово участвуют китайские специалисты.

Вывод напрашивается сам собой, Китай уже считает Казахстан своей вотчиной, в отношении которого проводит массированную экспансию капитала. Это также прямой результат проводимой безоглядной и многолетней «многовекторной» политики, на деле означающей предоставление наших ресурсов, земель, рабочей силы китайским и западным компаниям на кабальных условиях по засекреченным контрактам по недропользованию.

«Стоит ли верить гневу Нурсултана?» — Как сказал «Правде.Ру» директор международных программ Института национальной стратегии Юрий СОЛОЗОБОВ — Китай — это очень управляемая страна, поэтому ни одно высказывание, тем более на официальном сайте, отвечающем за международную политику, случайно не появляется.

Значит, «это чья-то директива, пробный шар, одобрено на самом верху, и именно так это было расценено казахстанскими дипломатами«.

Но, отметил он, казахам в Китае разрешена национально-культурная автономия (как и русским), поэтому «претензия на управление Казахстаном как бывшими территориями Поднебесной прослеживается в историческом и политическом дискурсе Китая«.

«Конечно, это возмущает и казахстанское руководство, и самое главное, на бытовом уровне простых граждан. В Казахстане очень большая синофобия. Был массовый протест против возможной передачи земель китайским компаниям, засилья их предприятий. И эту чувствительность низов верхи Казахстана не могут игнорировать«, — отметил эксперт.

«Китай почувствовал, что он справился с первой волной эпидемии коронавируса, он стал более собранным и стал вести себя более агрессивно и внутри страны, и на международной арене. Почти военная мобилизация Китая, которая произошла в момент чрезвычайного положения с коронавирусом, теперь сказывается на международной ситуации. Так что со временем мы увидим более агрессивное лицо нашего восточного соседа«, — резюмировал Юрий Солозобов.

«Демпартия «Ак жол» поддержала ноту МИД РК по поводу публикаций в китайских СМИ, а также направила соответствующие обращения руководству ЦК Компартии Китая и послу КНР в Казахстане» — «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» выражает свое возмущение по поводу недавних провокационных публикаций в китайских СМИ и присоединяется к соответствующей ноте Министерства иностранных дел Республики Казахстан», – говорится в официальном письме на имя Заведующего Международным отделом ЦК КПК Сун ТАО и Посла КНР в Казахстане Чжан СЯО.

Как сообщают открытые источники, в соседней стране наблюдается рост публикаций, выражающих претензии на территорию Республики Казахстан и ее Независимость. Так, 28 марта т.г. в популярной китайской соцсети WeChat была размещена статья «Когда Казахстан вернется в состав Китая»; 8 апреля на сайте крупнейшей китайской интернет-платформы www.sohu.com размещен материал «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай».

«Мы считаем недопустимыми подобные измышления. Смею заверить, что Независимость и национальная государственность Республики Казахстан являются высшей ценностью для Демократической партии «Ак жол» и миллионов граждан нашей страны. Считаем, что высказывания, подобные указанным публикациям, наносят огромный вред отношениям добрососедства и доверия между нашими народами«, – отмечается в обращении Азата ПЕРУАШЕВА.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.