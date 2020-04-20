Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ — 1735 достигло число зараженных коронавирусом в Казахстане, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«Зарегистрировано еще 24 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (КВИ). (…) Всего в стране подтверждены 1735 случаев регистрации коронавируса», — говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09.25 20 апреля в Казахстане.

По данным оперштаба, 24 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Нур-Султане (девять), Алматы (один), Шымкенте (четыре), в Западно-Казахстанской (один), Кызылординской (один), Павлодарской (четыре), Костанайской (четыре) областях.