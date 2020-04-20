Почти 4 млн гражданам назначена соцвыплата в 42500 тенге

Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Почти 4 млн гражданам назначена социальная выплата в размере Т42,5 тыс., сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«3,96 млн лицам назначено пособие в связи с потерей дохода в период ЧП (42 500 – КазТАГ) на сумму Т157 млрд», — сообщил Нурымбетов на брифинге в понедельник.

Отметим, что в связи с объявлением в Казахстане режима чрезвычайного положения (ЧП) казахстанцы начали испытывать проблемы с доступом к порталу электронного правительства, через который в условиях изоляции граждан власти предлагают оформить получение Т42,5 тыс., электронную цифровую подпись и многие другие государственные услуги. Президент ИАК Сабиров, говоря о вариантах решения проблемы, поделился с МИА КазТАГ мнением, что серверных мощностей для выправления ситуации достаточно, нужна грамотная маршрутизация. По мнению эксперта, проблемы с eGov – это больше проблемы менеджмента, у которого было полмесяца в запасе с момента объявления в Казахстане режима чрезвычайного положения. На фоне массовых запросов сервис для получения Т42,5 тыс., который запустили власти Казахстана – 42500.enbek.kz периодически оказывается недоступен. Казахстанцы начали штурмовать здания банков, «Казпочты» и госорганов. 4 апреля МИА КазТАГ сообщало о том, что в 2019 году из государственного бюджета Казахстана на развитие «электронного правительства» (eGov), инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности выделили Т72 млрд .