На Байконуре нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом – Роскосмос

Байконыр. 20 апреля. КазТАГ — На космодроме Байконур нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«В целом по отрасли 42 человека. Из них четверо выздоровело. К сожалению, двое наших коллег скончались в больницах. Я соболезную семьям, потерявшим близких, и хочу заверить, что предприятием, на котором они работали, им будет оказана необходимая поддержка. Нами предпринимаются все возможные меры по нераспространению инфекции среди сотрудников. При этом надо иметь в виду, что Роскосмос – это сегодня единственное космическое ведомство в мире, которое продолжает работу, несмотря на пандемию. Это требует от нас исключительных усилий. На Байконуре, на космодроме «Восточный» у нас пока, слава богу, нет ни одного подтвержденного случая заболевания», — сказал Рогозин в интервью kp.ru.

Он отметил, что Роскосмос строго следует рекомендациям врачей и продолжает пилотируемую программу.

«17 апреля обеспечили штатный спуск на Землю международного экипажа корабля «Союз МС-15», 25 апреля запускаем грузовик «Прогресс» на международную космическую станцию (МКС), готовим другие пуски. Мы не можем оставить МКС без снабжения и будем ответственно выполнять взятые международные обязательства. Но это, конечно, серьезный вызов для нас», — проинформировал глава госкорпорации.

Также он объяснил, почему Роскосмос не остановил работы в связи с пандемией коронавируса, когда все остальные космические предприятия в мире ушли на карантин.

«Роскосмос в отличие от NASA и от Европейского космического агентства не является государственными агентством. Мы корпорация, которая занимается не только гражданским, но и военным космосом. Мы физически не можем остановить предприятия, которые сейчас работают над созданием самых современных боевых ракетных комплексов. И подготовка к летным испытаниям «Сармата» (стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой) идет по плану. Мы не снижаем темп работы», — отметил глава Роскосмоса.

По его словам, для рабочих, сборщиков, инженеров, которые обслуживают эти программы, Роскосмос проводит тестирование, они используют маски, и по возможности находятся друг от друга на безопасном расстоянии.

«Мы организуем доставку боевых расчетов в центральные пункты управления специальным транспортом с тем, чтобы люди не контактировали с внешним миром. Наши ЦУПы должны постоянно работать, следить за состоянием орбитальных группировок, за ГЛОНАССом, например. На всех предприятиях ограничен вход посторонним лицам. На пуске «Союза МС-16» на Байконуре мы отказались от приглашения и гостей, и журналистов. Проводили пресс-конференцию космонавтов дистанционно. Пока такие меры себя оправдывают», — резюмировал Рогозин.