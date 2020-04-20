413 человек достигло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

Новости 82 0

Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ — 413 человек достигло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«В Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции (КВИ). (…) Всего в стране выздоровели 413 человек», — говорится в сообщении в понедельник.

По данным оперштаба, от коронавирусной инфекции (КВИ) в Северо-Казахстанской области выздоровели семь человек, Восточно-Казахстанской области – трое, Акмолинской области – один, Мангистауской области – один.

Похожие материалы:

  1. Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане превысило 300
  2. Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 285
  3. Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 55
  4. Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 207
  5. Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 150

Новости партнеров

Загрузка...