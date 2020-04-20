Более Т5 млрд вложил на 1 марта бюджет в базу олимпийской подготовки – минфин РК

Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Самая крупная бюджетная инвестиция на 1 марта сделана в строительство республиканской базы олимпийской подготовки в Алматинской области – Т5,45 млрд, сообщает министерство финансов РК.

Как указывается в отчете об исполнении приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, опубликованном на сайте минфина, выплачено на 1 марта из бюджета Т32,4 млрд, из них самая крупная выплата – на строительство республиканской базы олимпийской подготовки в Алматинской области – Т5,45 млрд.

По данным минфина, скорректированный бюджет приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на 2020 год составил Т284 млрд.

В топ-4 инвестиций вошли дипломатический городок в Нур-Султане (Т4,6 млрд), реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги республиканского значения Ушарал – Достык (Т4 млрд), строительство стационарно-лечебного корпуса на 200 коечных мест для РГП «Больница медцентра управделами президента РК» (Т3,1 млрд).

Согласно документу, для служебного пользования минобороны перечислено Т2,6 млрд, реконструкции автодороги Граница РФ (на Орск) – Актобе – Атырау – граница РФ (на Астрахань) участок Кандыагаш – Макат – Т2,4 млрд, на строительство, расширение и реконструкцию пункта пропуска «Кордай» таможни «Кордай» на территории Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области – Т2,1 млрд.