«Грядущий кризис и новая философия Ак Орды». «Альтернативная Telegram-реальность для Казахстана». «Кто разрешил «золотой молодежи» проезжать без остановки блок-посты». «Чтобы выбраться из болота, нужны реформы». «Реакция посла Китая на ноту Нур-Султана»

Сетевой Казахстан 20 апреля 2020г.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Грядущий кризис и новая философия Ак Орды» — От «вывозной» экономики к национально ориентированной, от клановой этнократии к общегражданскому патриотизму. Транзит президентской власти в Казахстане, когда второй президент, хотя и является частью системы, персонально никак не связан с экспортно-сырьевым и банковским бизнесом, дает ему шанс опираться не на силы, исповедующие «вывозную» философию, а действительно национально и социально ориентированные. В то же время системный кризис в глобальном мире и его грядущий виток в Казахстане, показывают, что устаревшая экономическая модель способна поддерживать бюджетную и курсовую стабильность в лучшем случае еще год. Поэтому хотим мы того или нет, ее предстоит демонтировать и менять: и лучше, если это будет делать человек не связанный экономическими интересами с вывозным экспортным курсом. Первая часть здесь.

IA — CENTR . RU . Дарья ЧИЖОВА – «Альтернативная Telegram-реальность для Казахстана» — Телеграм-каналы все ближе к тому, чтобы стать даже не альтернативными СМИ, а альтернативными реальностями. 16 апреля советник президента Казахстана Ерлан КАРИН обвинил телеграм-каналы: Uzyn Qulaq, Страшный жуз, Записки Аксакала в «распространении откровенной дезинформации под видом политических инсайдов». Подобная публичная реакция стала отправной точкой «перезапуска» дискуссии о том, что делать с телеграмом в Казахстане. Телеграм-пространство Казахстана же довольно сильно разделено на две «плоскости» – Казахстан реальный (где каналы ведутся авторами-экспертами, отвечающими за свои посты имиджем) и Казахстан-виртуальный (где бал правят анонимные каналы).

TIME . KZ . «Магрипа Бапаева, замдиректора ЦГКБ Алматы: Мы оказались заложниками несогласованных действий» — В минувшую субботу стало известно, что департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ, так с определенного времени называют привычную всем санэпидемслужбу — СЭС) Алматы возглавил Жандарбек БЕКШИН, бывший главный санврач Казахстана. Он сменил Айзат МОЛДАГАСИМОВУ, отстраненную от должности, как минимум, на время проведения служебного расследования причин вспышки и массового распространения коронавируса среди медиков самого крупного города страны и прежде всего — в центральной городской клинической больнице, которую в народе еще называют двенадцатой. Результаты проверки, судя по кадровым решениям, обнародуют уже на днях, а пока официальные органы ситуацию не комментируют. И пока они молчат, говорят врачи ЦГКБ.

«Чтобы финансы не пели романсы» — Как восстановить кредитную историю после карантина. Что предпринимает государство, чтобы смягчить негативное влияние режима ЧП на заемщиков банков и финансовый сектор в целом — об этом на прошедшем в четверг онлайн-брифинге рассказал первый зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олег СМОЛЯКОВ.

«Тойство жизни» — Кто разрешил “золотой молодежи” проезжать без остановки блок-посты и собираться за дастарханом во время карантина? В соцсетях и по телеграм-каналам гуляет занятное видео: группа молодых людей на очень дорогих машинах, нарушая правила дорожного движения, без особого труда проезжает блок-посты на границе Алматы и Алматинской области, явно спеша на некое мероприятие. Вскоре появляются и кадры, снятые за столом — те же герои отмечают какое-то радостное событие. Корреспондент “Времени” попытался разобраться, как такое возможно в условиях чрезвычайного положения и карантина.

CAMONITOR . KZ . «Образование за рубежом на фоне пандемии: выход всегда найдется» — Отток казахстанцев, выезжающих на учебу за рубеж, в этом году может значительно сократиться. Причина тому – пандемия коронавируса, которая бросила глобальный вызов мировой системе образования и, как следствие, подвергла ее таким трансформациям, на которые в обычных условиях ушли бы десятилетия. О том, как все это отразится на потенциальных получателях зарубежных образовательных услуг, мы попросили порассуждать наших экспертов.

KURSIV . KZ . «Что будет с экономикой Казахстана в 2020 году» — В Казахстане, согласно официальному заявлению властей, ожидается снижение ВВП в 2020 году на 0,9% в сравнении с предыдущим годом. Мнения экспертов, опрошенных «Kursiv», по поводу дальнейшего развития событий варьируются от умеренного роста экономики до значительного снижения ВВП в текущем году.

FORBES . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Чтобы выбраться из болота, нужны реформы» — Но есть давно апробированные, доказавшие свою эффективность меры. Это и перераспределение властных полномочий от центра к периферии, и развитие местного самоуправления, и усиление значения народного представительства, и реальный общественный контроль, включая свободные СМИ, и передача части регуляторных и надзорных функций частному сектору. В странах с высокой оценкой эффективности госуправления именно так и было сделано.

365 INFO . KZ . «При каких условиях экономика Казахстана пойдет в рост? Мнение экономиста» — Международный валютный фонд выпустил свежий экономический прогноз по странам, включая Казахстан, на ближайшие полтора года. В нем учитываются уровень ВВП, инфляции, безработицы и торгового баланса. Экономист КИСИ Вячеслав ДОДОНОВ дал собственную оценку указанным в отчете данным.

EHONEWS . KZ . «Врачи против Минздрава: Конеев рассказал о методических ошибках ведомства, массовых увольнениях и деморализации медперсонала» — В Казахстане сейчас разгорается скандал за скандалом, когда медики выступают с заявлениями, опровергающими официальные реляции чиновников от Минздрава о полной готовности страны к противостоянию пандемии Covid-19. Более того, значительное количество врачей сами оказались зараженными короновирусом, за что их руководство обвиняет в халатности. Каиргали КОНЕЕВ, врач и известный общественный деятель, заявивший недавно о необходимости создания организации в защиту медицинских работников, ответил на вопросы «Эха Казахстана», прокомментировав ситуацию в сфере здравоохранения.

TENGRINEWS . KZ . Айгерим АБИЛМАЖИТОВА – «Возвращайте 42 500?! Как в Казахстане не могут определиться с выплатами» — Давайте признаемся, что вся эта история с выплатами изначально была похожа на хаотичный квест. Чиновники по-разному объявляли списки тех, кто может рассчитывать на соцвыплаты, запутывая людей. 16 апреля снова изменили правила выплаты 42 500 тенге. В новом списке нет декретниц, студентов, о которых ранее заявляли и министр труда, и его заместитель. А также нет категории самозанятых, о которых как раз и говорил Президент. 31 марта Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил включить в список неофициально работавших казахстанцев. То есть Президент поручает одно, а реализация этих поручений выглядит иначе.

«Крупнейший за 5 лет оползень сошел в Алматы» — Недалеко от высокогорного катка «Медеу» в Алматы сошло свыше семи тысяч кубометров грунта. Обвалилась часть территории учебно-оздоровительного комплекса «Тау-күні» (бывший пионерский лагерь «Горное солнце»), передает корреспондент Tengrinews.kz.

AZATTYQ . ORG . ««Тривиальный эпизод». Реакция посла Китая на ноту Нур-Султана» — В международной прессе пишут о редком дипломатическом протесте Казахстана: на этой неделе Нур-Султан направил ноту Пекину из-за вышедшей на китайском сайте статьи с претензиями на казахские земли. Посол Китая в Казахстане позже заявил в интервью, что некоторые СМИ «раздули» событие, которое он назвал «незначительным». Американский журнал Foreign Policy обращает внимание на то, что китайские дипломаты по всему миру переходят к «агрессивному тону», и анализирует, что за этим стоит.

«Власти, воспользовавшись карантином, усилили преследования» — В конце минувшей недели несколько гражданских активистов были обвинены в «нарушении режима чрезвычайного положения» или «распространении заведомо ложной информации во время чрезвычайного положения». Правозащитники говорят, что власти воспользовались чрезвычайным положением, чтобы подавить тех, кто подвергает их критике.

PLATON . ASIA . Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Слышит ли государство свой народ?» — Аресты, преследования, нейтрализации гражданских активистов являются ярким свидетельством того, что наша власть не просто плохо слышит свой народ, но и настроена преимущественно на силовой метод «общения». Интерактивный диалог власти и общества в нашей стране, по сути, лишь имитируется, создавая у народа иллюзию «слышащего государства».

CARAVAN . KZ . «Должно быть красиво: медицинские маски стали своеобразной модой» — Ношение масок становится не просто мерой защиты, но и своеобразной модой. А для тех, кто умеет шить, – и возможностью заработать. Еще три недели назад в аптеках масок просто не было. Как изменилась ситуация и во сколько сегодня обойдется защита от эпидемии, журналист “КАРАВАНА” решила узнать на личном опыте.

EXPRESS — K . KZ . «Эксперт предлагает использовать период карантина для серьезного исследования атмосферного воздуха в Алматы» — Карантин привел к довольно неожиданному эффекту: во многих городах мира улучшилась экология. Где-то стала чище вода, а где-то теперь легче дышится – производства остановлены, машины почти не ездят. А что насчет южной столицы, которая славится своим смогом?

«Соседи умершей старушки не могут добиться проведения дезинфекции в ее квартире» — Жильцы многоквартирного дома в Таразе сначала не достучались до медиков с просьбой об оказании помощи их одинокой соседке, а теперь, когда она умерла, не могут добиться проведения дезинфекции в ее квартире и подъезде.

LITER . KZ . «Что делать казахстанцам с детьми на карантине, чтобы избежать скандалов и истерик в семье» — Карантин – серьезное испытание не только для взрослых, но и для детей. В детский сад или в школу идти не нужно, но и расслабиться не получается: выйти на улицу, поиграть с друзьями, сходить в кино – нельзя. Каким образом говорить с детьми о происходящем? Как с пользой организовать время карантина для родителей и детей? Об этом корреспонденту Liter.kz рассказали казахстанские психологи.

NP . KZ. «Естественный враг» — Произошел очередной случай варварского отношения к природе и демонстрации абсолютного неуважения к закону. В Кызылординской области сотрудники РГКП “ПО “Охотзоопром” отбили машину полную сайги — всего 54 туши и 224 рога. Бандитам удалось скрыться — их ищут. По официальным данным, они ехали в Кызылорду. Четырехкратное ужесточение ответственности за убийство сайгаков, к сожалению, не приводит к должному результату. Браконьеры, точнее хорошо вооруженные и технически оснащенные организованные преступные группы, продолжают истреблять краснокнижных животных и растения, несмотря на угрозу получить до 12 лет тюрьмы (или пожизненное заключение — прецеденты есть). Срок и штрафы их не пугают.

EXCLUSIVE . KZ . «Лига судебных журналистов Казахстана обратилась в Верховный суд» — Коллеги Армана ШУРАЕВА подготовили обращение на имя председателя Верховного суда РК Жакипа АСАНОВА. Сбор подписей осуществляется до обеда понедельника. Напомним, в субботу вечером стало известно, что экс-член Национального совета общественного доверия (НСОД) при президенте РК Арман Шураев задержан.

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