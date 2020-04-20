7 миллионов казахстанцев – с приложением Kaspi.kz

Алматы. 20 апреля. КазТАГ – Уже более 7 миллионов казахстанцев пользуются самым популярным мобильным приложением Kaspi.kz.

«Мы создали и развиваем наше мобильное супер-приложение с любовью к нашим клиентам. Сегодня пользоваться приложением Kaspi.kz не только удобно и выгодно, но и безопасно. Не выходя из дома, наши любимые клиенты могут оплачивать без комиссий более 5000 услуг, открыть Kaspi Gold и Kaspi Депозит, перевести деньги родным и близким, совершать выгодные покупки с доставкой и получать бонусы. Спасибо каждому, что Вы с нами!» — прокомментировал глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Мобильное приложение Kaspi.kz было запущено в июне 2017 года и сегодня является самым популярным мобильным приложением в стране с более 7 миллионами пользователей. Kaspi.kz является одним из немногих супер-приложений в мире, где собраны самые популярные сервисы – платежи без комиссий, переводы родным и близким, крупнейший интернет магазин, самая большая бонусная программа, управление личными финансами и многое другое.