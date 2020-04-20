Дыры в карантине по-алматински

Трудно ловить COVID-19 в избирательном режиме

Уникальный по жесткости карантин в Алматы дал серию сбоев, в которых видны родимые пятна «докоронавирусного Казахстана» размером с те, что на лысине у Михаила Горбачева. Прежде всего нужно выделить непрофессионализм медицинских управленцев вроде Айзат Молдагасимовой и давление крупного бизнеса – в первую очередь строительного – против которого аким Бахытжан Сагинтаев оказался бессилен.

Когда в южной столице полицейские уже проверяли пассажиров такси и маршрутных автобусов на предмет того, зачем они вышли из дома, а объявления о разрешении на строительные работы с 20 апреля еще не было, мы оказались на улице Басенова. Там строится большой жилой комплекс, башенные краны крутятся и строители снуют. На фоне пустых улиц и общей нездоровой тишины адрес Басенова-10 с его кипучей активностью неизбежно вызвал вопросы.

Априори понятно, что крупному строительному бизнесу карантин во всей его ограничительности не нравится и денежным мешкам нужны послабления. Дряблое городское начальство такому напору противостоять не может. Это хорошо видно уже по одному тому факту, что СТО с 20 апреля в Алматы работу не возобновят, а строители ее и не прекращали. Большая стройка – это между прочим не только люди, но и всевозможная техника вроде бетономешалок или автобусов для перевозки рабочих. Все требует пропусков и специальных разрешений, которых даже журналистам не дают, а блогеры за бортом давно и прочно.

В такие дыры после победных реляций об успехах на фронте борьбы с коронавирусом потом полезли тревожные новости. Карантин он на то и карантин, что его должны соблюдать все, а то получается дискриминация по профессиональному признаку как минимум.

Чудовищный процент заразившихся COVID-19 среди медицинского персонала южной столицы – это уже за гранью добра и зла. Специалисты старой школы недоумевают, как столько медиков могли пострадать на рабочем месте в принципе. Ведь существуют инструкции, методички, правила, всевозможные протоколы и контрольные органы. Однако оголтелый непрофессионализм со стороны молдагасимовых способен сломать любую систему и никакие защиты от дураков помочь не в силах.

Страна имела реальные шансы выйти на стабилизацию числа заболевших, на контроль над ситуацией, благодаря жестким и заблаговременным мерам по введению ЧП и карантина в крупнейших городах страны. Такую оценку разделяла и подтверждала миссия Всемирной организации здравоохранения. Из-за того, что Акорда на беспрецедентные в новейшей истории страны меры пошла стремительно и последовательно, многие соседи взирали на Казахстан почти с трепетом. Однако в связи с некомпетентностью, зазнайством, жадностью, осознанием безнаказанности и прочим «букетом» характерных особенностей руководителей медицины Алматы был развязан кризис, похоронивший надежды на скорое избавление от короновируса.

Когда сотрудники акимата за взятки нарушают крантинный режим в мегаполисе – это что-то вроде неизбежных потерь. А вот бардак в медицинских рядах в свете коронавируса парировать нечем. До истории с ЦКБ можно было утверждать, что в Минздраве порядка и эффективности больше, чем в министерстве образования. Теперь они поравнялись и где-то даже по негативу обошли МВД.

Теперь неизбежно возникает вопрос, а следует ли продолжать карантин в режиме таскания воды в решете? Не знаем, как в Нур-Султане, но при имеющихся дырах в карантинной сети Алматы сам ограничительный режим теряет смысл. Невозможно себе даже представить, кого президент в состоянии поставить акимом и руководителем алматинской медицины, чтобы режим ЧП получил именно тот эффект, ради которого задуман. Получается, что даже пресловутые 42500 тенге государство в состоянии выплачивать большим группам населения, а обеспечить нехалатное осуществление карантинных мероприятий ответственными лицами – нет.

Аким Алматы тем временем из происходящего трагедии не делает и в ходе онлайн-конференции заявил: «Завтра будет лучше». Каким образом при безалаберности и необоснованных (с точки зрения жизнеобеспечения Алматы) послаблениях может стать лучше – не понятно. Время требует решительных действий, поэтому нужно либо доводить ситуацию с карантином до логического конца во всей его жесткости, либо снимать его полностью на шведский манер.

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