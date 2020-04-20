Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ — Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1757, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«Зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (КВИ). (…) Всего в стране подтверждены 1757 случаев регистрации коронавируса», — говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12.30 20 апреля в Казахстане.

По данным оперштаба, 22 новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Нур-Султане (два), Алматы (10), Шымкенте (девять), в Костанайской области (один).