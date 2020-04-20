Когда стартует прием заявок для выплаты 15000 тенге за комуслуги во время карантина

Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ — Когда стартует прием заявок для выплаты Т15 тыс. за коммунальные услуги во время карантина, рассказали в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Порядок по возмещению затрат за коммунальные услуги утвержден 18 апреля 2020 года и в настоящее время акиматы принимают оперативные меры по созданию call-центров, информационных ресурсов и иных систем по приему заявок. В связи с чем, по завершению всех соответствующих процессов, акиматы проинформируют об этом местное население. Данная работа будет проведена в кратчайшие сроки, и для подачи заявки просим дождаться соответствующей информации от региональных властей», — говорится в сообщении в понедельник.

В ведомстве отметили, что государством будут оплачиваться комуслуги за апрель и май месяцы текущего года.

«Заявления будут приниматься весь период карантина, включая май месяц. Необходимо будет предоставить акимату ИИН, информацию о социальном статусе и данные лицевого счета», — следует из сообщения.

В министерстве напомнили, что в целях исполнения поручения президента РК МИИР РК утверждены правила возмещения затрат поставщиков коммунальных услуг.

На основании предложений акиматов и министерства труда и социальной защиты населения РК определены следующие категории, которым будут оплачиваться коммунальные услуги:

1) инвалиды 1, 2, 3 групп;

2) семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

3) многодетные семьи;

4) инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

5) семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка;

6) пенсионеры с минимальной пенсией;

7) граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.

«Выплата в размере 15 000 тенге за каждый месяц будет производиться напрямую на лицевые (абонентские) счета потребителей комуслуг. Помощь будет оказываться людям, относящимся к указанным категориям, имеющим на свое имя договор с поставщиком комуслуг и проживающим в населенном пункте, где введен карантин. В случае, когда речь идет о семье, воспитывающей детей-инвалидов, многодетных семей и семей лиц, погибших при исполнении, договор с поставщиком комуслуг должен быть у одного из членов этой семьи», — резюмируется в сообщении.