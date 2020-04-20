42500 показали настоящую безработицу 20.04.2020 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 187 0 Экономист Айдархан Кусаинов о многослойных смыслах 42500 тенге Похожие материалы: Почти 1,8 млн казахстанцев уже получили по 42500 тенге, утверждает Нурымбетов Проверим лишь зарабатывающих, но получивших 42500 тенге, и их работодателей – Нурымбетов Консультацию по выплате 42500 тенге можно получить по номеру 1411 Каждый член семьи может получить 42500 тенге при соответствии требованиям 42500: одним — помощь, другим – уголовная ответственность