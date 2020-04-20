Около Т166 млрд вложил в 2019 году бюджет в автодороги – минфин

Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Около Т166 млрд вложил в 2019 году бюджет в автодороги, сообщает министерство финансов РК.

Скорректированный бюджет приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на 2020 г. составил Т251 млрд. Львиная доля бюджетных инвестиций, в том числе, за счет внешних займов и за счет внутренних источников – Т166 млрд, пришлась на транспорт и коммуникации, следует из отчета об исполнении приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на 1 января 2020 г., опубликованном на сайте минфина.

Так, в реконструкцию и проектно-изыскательские работы коридора Центр-Восток Астана — Павлодар — Калбатау — Усть-Каменогорск инвестировано Т40 млрд, в реконструкция автодороги Гр. РФ (на Орск) — Актобе — Атырау — гр. РФ (на Астрахань) участок Кандыагаш-Макат — Т18 млрд, в реконструкцию коридора Центр-Юг автодороги Астана — Караганда — Балхаш — Курты — Капшагай — Алматы (участок Балхаш-Бурылбайтал) – Т17,6 млрд, в реконструкцию и проектно-изыскательские работы коридора Центр-Восток Астана — Павлодар — Калбатау — Усть-Каменогорск -Т14 млрд, в реконструкцию автодороги Гр. РФ (на Орск) — Актобе — Атырау — гр.РФ (на Астрахань) -Т14 млрд, в реконструкцию автодороги Жетыбай-Жанаозен — гр. Республики Туркменистан — Т13 млрд, в реконструкцию и проектно-изыскательские работы коридора Центр-Юг Астана — Караганда — Балхаш — Курты — Капшагай — Алматы — Т11 млрд, а в реконструкцию автодороги Узынагаш-Отар — Т8,3 млрд.

Другие крупные инвестиции сделаны в дипломатический городок в Астане – Т13 млрд, в реконструкцию и техническое дооснащение пункта пропуска Б.Конысбаева ДГД по Туркестанской области — Т9,5 млрд.

Кроме того, в строительство стационарно-лечебного корпуса на 200 коечных мест для РГП «Больница медцентра управделами президента РК» было инвестировано Т4 млрд. Как сообщалось на 1 марта 2020 года в больницу также инвестировано более Т3 млрд.