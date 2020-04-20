«Нур Отан» утверждает о непричастности к преследованию Ильяшева – правда ли это?

Алматы. 20 апреля. КазТАГ – В партии «Нур Отан» отрицают причастность к преследованию известного казахстанского политического активиста Альнура Ильяшева вопреки материалам уголовного дела, передает корреспондент агентства.

«Какие-либо новые претензии к Ильяшеву от партии Nur Otan через судебные и правоохранительные органы не заявлялись. (…) В этой связи намеки отдельных лиц насчет партии – это чистой воды конспирология, либо ни что иное как попытка переложить «с больной головы на здоровую», — утверждает секретарь «Нур Отана» Арман Крыкбаев на своей странице в Facebook.

Однако данное утверждение партийца противоречит материалам уголовного дела, согласно которым, полиция вменяет Ильяшеву в числе прочего в вину то, что «в содержании представленных на исследование текстов постов пользователя Альнура Ильяшева имеется негативная информация относительно ОО «Партия Nur Otan».

«Ильяшев А. опубликовал публикацию 26 марта 2020 года в 13.04 «Гора родила мышь», 28 марта 2020 года в 15.27 «Nur Otan – «Партия жуликов и воров», направленные на формирование мнения о несостоятельности деятельности партии «Нур Отан» в условиях чрезвычайного положения (ЧП), что как следствие, может привести к негативным последствиям в данный период. Согласно заключению экспертов за №2304 от 17 апреля 2020 года, общая направленность представленных объектов в соответствии с содержащимися сведениями и формой их представления определяется как негативная оценка деятельности ОО «Партия Nur Otan», а также формирования негативного мнения у читателей о деятельности ОО «Партия Nur Otan» и ее руководителей», — говорится в постановлении следователя Толганай Ержановой, копию постановления агентству КазТАГ предоставили родственники Ильяшева.

Следователь также пишет, что «утвердительные сведения, негативно характеризующие деятельность ОО «Партия Nur Otan», в случае несоответствия действительности, могут быть отнесены к разряду порочащих деловую репутацию ОО «Партия Nur Otan».

«Присутствие в исследуемых материалах негативной информации, характеризующей деятельность ОО «Партия Nur Otan» с негативной стороны, а также исходя из определения «репутация – создавшееся общее мнение о достоинствах и недостатках кого-чего либо», эксперт приходит к выводу, что содержание материала способно повлиять на формирование негативного общественного мнения относительно ОО «Партия Nur Otan», — сказано в постановлении Ержановой.