Группа Bruges считает, что решение Италии касательно ее «серьезного долгового кризиса», усугубленного коронавирусом, может положить конец существованию общеевропейской валюты

Издание Express опубликовало статью Наоми Адедекуна под названием «End of Euro? How EU bank could ‘lose monopoly’ to control money in Eurozone» — «Конец евро? Как центральный банк ЕС может «потерять монополию» на контроль над деньгами в еврозоне».

В предисловии к ней говорится так: «Еврозона рискует подвергнуться кризису из-за экономических последствий пандемии коронавируса, утверждает представитель группы Bruges. Он поведал корреспонденту издания Express о том, почему Италия, которая в настоящее время является одной из наиболее пострадавших от пандемии государств, является той «страной, за которой надо следить».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Группа Bruges считает, что решение Италии касательно ее «серьезного долгового кризиса», усугубленного коронавирусом, может положить конец существованию общеевропейской валюты.

Ее представитель Роберт Олдс объяснил корреспонденту издания Express то, почему же единственным для южно-европейской страны вариантом, способным обеспечить ее выход из экономических потрясений, может стать «выпуск параллельной валюты». Господин Олдс предупредил, что в этом, вероятно, кроется опасность для центрального банка Европейского Союза, который в конечном итоге может потерять способность контролировать деньги в своей экономической зоне.

Он сказал корреспонденту издания Express так: «Италия является той «страной, за которой надо следить в ходе этого кризиса».

«Они, возможно, начнут выпускать то, что сделается параллельной валютой, и в этот момент Европейский центральный банк потеряет монополию на контроль над деньгами в еврозоне», — отметил представитель группы Bruges. — И тогда мы станем свидетелями конца евро в качестве единой валюты в еврозоне».

«Вся эта система может рухнуть, потому что указанный путь окажется единственным способом, посредством использования которого такие страны, как Италия, получат средства для выведения своей экономики из кризиса», — пояснил он.

Господин Олдс продолжил: «Италия сейчас входит в полосу экономического кризиса длиною десять лет, так что теперь это будет такая серьезная ситуация, когда их долги станут стремительно расти».

«Единственным ответом Европейского Союза явится то, что страны блока должны сократить свои государственные расходы и увеличить налоги», — предположил представитель группы Bruges.

И тут же он высказал касательно последствий подобного шага такой прогноз: «Это решение на самом деле усугубит долговой кризис, потому что оно просто еще больше разрушит экономику».

«Касательно того, что дальше должно произойти, можно сказать следующее. Такие страны, как Германия с ее налогоплательщиками, должны будут взять на себя страхование Италии и платить за это, и пойти на массированное перераспределение доходов от стран Северной Европы с менее серьезными долговыми ситуациями к Южной Европе», — пояснил он.

Затем представитель группы Брюгге добавил: «Однако указанные страны к принятию подобного варианта действий не готовы. А это означает, что такие страны, как Италия, должны начать движение по пути, который фактически ведет к выходу из зоны евро. У таких государств, как Великобритания, Америка и Япония, финансы в меньшей степени подвержены подобным тенденциям, они могут с трудностями справиться».

