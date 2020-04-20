Уголовное дело в отношении Шураева в суд не поступало – суд Алматы

Алматы. 20 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Уголовное дело в отношении бывшего члена Национального совета общественного доверия (НСОД) и экс-главы Qazaq kuresi Армана Шураева в суд не поступало, сообщил пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын.

«(Уголовное дело в отношении Армана Шураева в суд – КазТАГ) не поступало. Остальные вопросы — к органу, ведущему досудебное расследование», — прокомментировал Жарылкасын для КазТАГ сообщение об аресте члена исполкома Конгресса журналистов Казахстана.

Напомним, 18 апреля, в Караганде был задержан экс-член НСОД и экс-глава Qazaq kuresi Арман Шураев. По информации силовиков, основанием для этого послужило уголовное дело, расследуемое по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения) УК РК. 19 апреля МИА КазТАГ со ссылкой на источник сообщило, что Шураева рано утром забрали из ИВС Караганды, чтобы доставить в Алматы. Собеседник агентства также уточнил, что расследование ведется на уровне министерства внутренних дел, но там отказались комментировать ситуацию. Личными поручителями Шураева уже выступили известные казахстанцы. Касательно участия СМИ на процессе, в суде Алматы заявили, что по техническим причинам не получится всех подключить, а только участников процесса. По словам сестры экс-главы Qazaq kuresi Аспет Бекмурзаевой, Шураеву не дали встретиться с адвокатом.

Днем ранее – 17 апреля в Алматы был задержан известный политический активист Альнур Ильяшев. Как заявили в департаменте полиции, его подозревают в распространении заведомо ложной информации. 18 апреля Ильяшев был арестован на два месяца. В числе прочего, силовики вменяют ему в вину призыв к властям сложить полномочия и критику в адрес «Нур Отана». Правозащитник, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис считает непонятным, как информация о партии Nur Otan в деле и Ильяшева относится к режиму ЧП.

Также 18 апреля в Алматы был задержан журналист Улан Шамшет. По словам активиста Геннадия Крестьянского, его задержали за нарушение карантинного режима.

Кроме того, стало известно об уголовном преследовании политической активистки Данаи Калиевой, которая связывает ситуацию со своей гражданской позицией.

Отметим, что общественный деятель и один из инициаторов создания партии HAQ Тогжан Кожалиева говоря о задержаниях активистов, выразила мнение, что власть, пользуясь условиями ЧП в стране, начала зачистку от неугодных и неудобных. Журналист и гражданский активист Асем Жапишева считает, что сейчас власть пользуется режимом ЧП, чтобы подавить инакомыслие и пользуется тем, что никто не может ничего сделать в поддержку активистов. По мнению активистки Асии Тулесовой, государственным органам пора начать сотрудничать с гражданскими активистами. Жовтис выразил мнение, что за арестами гражданских активистов просматривается желание сдержать протестный потенциал в Казахстане.

19 апреля международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» обратился с официальным заявлением, в котором призвал генерального прокурора Казахстана Гизата Нурдаулетова не допустить «охоту на ведьм» в условиях ЧП. Фонд отметил, что даже в годы Великой Отечественной войны за ложные сведения в СССР не наказывали так, как сейчас в Казахстане. Казахстанские фактчекеры тоже выступили с заявлением, отметив, что считают санкции в отношении Шураева и Ильяшева чрезмерными.

Отметим, что в ноябре 2019 года делегация США в ООН в рамках рассмотрения третьего цикла Универсального периодического обзора (УПО), представленного Казахстаном, рекомендовала казахстанским властям отменить скандальные статьи 174 (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) и 274 (Распространение заведомо ложной информации) УК РК. Либерализовать законодательство призвали Казахстан тогда представители большинства стран, участвовавших в заседании. Тогда же в ноябре авторитетная международная правозащитная организация «Репортеры без границ» вновь призвала президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прекратить преследования журналистов.

19 апреля журналисты Казахстана призвали председателя Верховного суда Жакипа Асанова допустить СМИ к процессу по делу Шураева.

В настоящий момент под обращением продолжается сбор подписей представителей СМИ.