Уголовное дело в отношении Шураева в суд не поступало – суд Алматы

Новости 91 0

Алматы. 20 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Уголовное дело в отношении бывшего члена Национального совета общественного доверия (НСОД) и экс-главы Qazaq kuresi Армана Шураева в суд не поступало, сообщил пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын.

«(Уголовное дело в отношении Армана Шураева в суд – КазТАГ) не поступало. Остальные вопросы — к органу, ведущему досудебное расследование», — прокомментировал Жарылкасын для КазТАГ сообщение об аресте члена исполкома Конгресса журналистов Казахстана.

Напомним, 18 апреля, в Караганде был задержан экс-член НСОД и экс-глава Qazaq kuresi Арман Шураев. По информации силовиков, основанием для этого послужило уголовное дело, расследуемое по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения) УК РК. 19 апреля МИА КазТАГ со ссылкой на источник сообщило, что Шураева рано утром забрали из ИВС Караганды, чтобы доставить в Алматы. Собеседник агентства также уточнил, что расследование ведется на уровне министерства внутренних дел, но там отказались комментировать ситуацию. Личными поручителями Шураева уже выступили известные казахстанцы. Касательно участия СМИ на процессе, в суде Алматы заявили, что по техническим причинам не получится всех подключить, а только участников процесса. По словам сестры экс-главы Qazaq kuresi Аспет Бекмурзаевой, Шураеву не дали встретиться с адвокатом.

Днем ранее – 17 апреля в Алматы был задержан известный политический активист Альнур Ильяшев. Как заявили в департаменте полиции, его подозревают в распространении заведомо ложной информации. 18 апреля Ильяшев был арестован на два месяца. В числе прочего, силовики вменяют ему в вину призыв к властям сложить полномочия и критику в адрес «Нур Отана». Правозащитник, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис считает непонятным, как информация о партии Nur Otan в деле и Ильяшева относится к режиму ЧП.

Также 18 апреля в Алматы был задержан журналист Улан Шамшет. По словам активиста Геннадия Крестьянского, его задержали за нарушение карантинного режима.

Война Миров. Коронавирусный стресс-тест Война Миров. Коронавирусный стресс-тест
2951

Кроме того, стало известно об уголовном преследовании политической активистки Данаи Калиевой, которая связывает ситуацию со своей гражданской позицией.

Отметим, что общественный деятель и один из инициаторов создания партии HAQ Тогжан Кожалиева говоря о задержаниях активистов, выразила мнение, что власть, пользуясь условиями ЧП в стране, начала зачистку от неугодных и неудобных. Журналист и гражданский активист Асем Жапишева считает, что сейчас власть пользуется режимом ЧП, чтобы подавить инакомыслие и пользуется тем, что никто не может ничего сделать в поддержку активистов. По мнению активистки Асии Тулесовой, государственным органам пора начать сотрудничать с гражданскими активистами. Жовтис выразил мнение, что за арестами гражданских активистов просматривается желание сдержать протестный потенциал в Казахстане.

19 апреля международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» обратился с официальным заявлением, в котором призвал генерального прокурора Казахстана Гизата Нурдаулетова не допустить «охоту на ведьм» в условиях ЧП. Фонд отметил, что даже в годы Великой Отечественной войны за ложные сведения в СССР не наказывали так, как сейчас в Казахстане. Казахстанские фактчекеры тоже выступили с заявлением, отметив, что считают санкции в отношении Шураева и Ильяшева чрезмерными.

Отметим, что в ноябре 2019 года делегация США в ООН в рамках рассмотрения третьего цикла Универсального периодического обзора (УПО), представленного Казахстаном, рекомендовала казахстанским властям отменить скандальные статьи 174 (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) и 274 (Распространение заведомо ложной информации) УК РК. Либерализовать законодательство призвали Казахстан тогда представители большинства стран, участвовавших в заседании. Тогда же в ноябре авторитетная международная правозащитная организация «Репортеры без границ» вновь призвала президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прекратить преследования журналистов.

19 апреля журналисты Казахстана призвали председателя Верховного суда Жакипа Асанова допустить СМИ к процессу по делу Шураева.

В настоящий момент под обращением продолжается сбор подписей представителей СМИ.

Похожие материалы:

  1. «Белавиа» на две недели приостановила полеты в Нур-Султан и Алматы
  2. 406 тыс. одноразовых масок нелегально пытались вывезти из Казахстана в Россию
  3. Экс-член НСОД и экс-глава Qazaq kuresi Арман Шураев задержан в Караганде
  4. Токаев поручил продлить карантин в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте до 30 апреля
  5. Назарбаева и Алиев выиграли дело в суде первой инстанции Лондона по имуществу неясного происхождения

Новости партнеров

Загрузка...