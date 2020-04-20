Из-за Стати Нацбанк РК не позволяет внешним управляющим возобновить управление активами

Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Из-за иска Анатола Стати Национальный банк Казахстана не позволяет внешним управляющим возобновить управление активами.

«В связи с продолжающимися судебными разбирательствами с иском Стати и связанных с ним лиц против Республики Казахстан, Национальный банк Республики Казахстан использует модифицированную кастодиальную модель, которая на текущий момент не позволяет внешним управляющим возобновить управление активами. Так, в целях повышения доходности в мае текущего года было начато самостоятельное управление ликвидностью посредством инвестирования денежных средств в краткосрочные государственные ценные бумаги», — говорится в проекте отчета о формировании и использовании Национального фонда РК за 2019 год.

Также в отчете отмечается, что по результатам оценки эффективности внешних управляющих 20 сентября 2019 года были изъяты активы из управления у наименее эффективных менеджеров.

«На текущий момент данные активы находятся во внутреннем управлении Национального банка Республики Казахстан и будут переданы новым внешним управляющим, выбранным по итогам проведенных тендеров», — говорится в документе.

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. В декабре 2013 года арбитражный суд Швеции установил, что Казахстан нарушил международное право, не сумев обеспечить справедливость по отношению к инвестициям стороны в Казахстане, и присудил выплатить Стати более $500 млн в качестве компенсации ущерба, судебных издержек и процентов. С тех пор это решение было полностью поддержано двумя уровнями шведской судебной системы, включая Верховный суд Швеции.

В итоге, обслуживающий активы Национального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Нацфонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года.

23 марта 2018 года окружным судом первой инстанции по округу Колумбия (США) вынесено решение о признании арбитражного решения по иску Анатолия и Габриэля Стати, Ascom Group, S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd.

«При вынесении данного решения суд отказал республике внести дополнительные материалы о том, что арбитражное решение было получено мошенническим путем», — утверждалось в сообщении министерства юстиции Казахстана.

В минюсте позже также заявляли, что республика продолжит добиваться признания «мошеннических действий» Стати на территории США.

13 мая 2019 года стало известно, что суд Амстердама оставил в силе обеспечительный арест акций фонда «Самрук-Қазына» в Кашагане на $5,2 млрд по делу молдавских олигархов Стати.

9 июля минюст Казахстана распространил утверждение о том, что «Стати с 2013 года на сегодняшний день не взыскали никаких сумм с Казахстана».

27 августа стало известно, что окружной суд США по округу Колумбия во второй раз отклонил ходатайство Казахстана о прекращении дальнейшего расследования дела Стати и другие против Республики Казахстан, отмечая, что суд больше не будет мириться с тем, что Казахстан продолжает препятствовать расследованию. Сторона Стати добивается обнаружения казахстанских активов после отказа Казахстана признать окончательное судебное решение о выплате $535 млн. В сообщениях западных СМИ отмечалось, что на слушаниях 13 августа 2019 года, посвященных последним попыткам Казахстана избежать обнаружения активов, суд отметил, что Казахстан «занял позицию, которая просто не соответствует ожиданиям судов» в отношении рассмотрения представленных доказательств. Отметив, что у суда США имеется «полный набор средств правовой защиты и доступных санкций», если это необходимо, суд указал, что больше не будет мириться с отказом Казахстана предоставить информацию.

16 октября в минюсте РК сообщили, что Верховный суд США отклонил ходатайство Казахстана о пересмотре решения по делу Стати.

14 ноября стало известно, что Анатол и Габриэль Стати отозвали свой иск против Казахстана в Нью-Йорке.

28 ноября минюст Казахстана заявил, что подал новое ходатайство в суд Швеции по делу Стати.

13 марта 2020 года сообщалось, что Казахстан не смог обжаловать в Швеции решение суда по $541 млн по делу Стати.