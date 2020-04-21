Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ — Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1967, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«Зарегистрировано еще 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (КВИ). (…) Всего в стране подтверждено 1967 случаев», — говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12.30 21 апреля в Казахстане.

По данным оперштаба, 18 новых случаев заражения КВИ зарегистрированы в Алматы (один), Шымкенте (11), в Туркестанской (один), Алматинской (три) и Карагандинской (два) областях.