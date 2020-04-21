Занятым в борьбе с коронавирусом разрешили держать уразу в другое время – ДУМК РК

Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Занятым в борьбе с коронавирусом медикам и представителям других профессий разрешается держать уразу в другое время, сообщил заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров.

«Мы очень благодарны медикам, которые борются с коронавирусом. И медикам, и представителям других профессий, которые сейчас заняты тяжелой работой и нет возможности держать уразу, могут отложить его на другое время», — сказал Онгаров на онлайн-конференции, посвященной разъяснению информации священного месяца Рамадан 2020 в СЦК во вторник.