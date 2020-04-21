Половину от выделенных на продбезопасность Алматы Т7 млрд получила как кредит сеть Magnum

Алматы. 21 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Из Т7 млрд, выделенных из бюджета на продовольственную безопасность Алматы, Т3,62 млрд в качестве кредита получила компания Magnum. На эти средства компания закупила трехмесячный запас социально значимых продуктов питания (СЗПТ) по 12 позициям. Получая заем, торговая сеть получает доступ к оборотным средствам на льготной основе и со своей стороны принимает жесткие обязательства реализации продукции по фиксированной цене.

«У нас нет здесь коммерческой выгоды, но при этом нас никто не принуждает, это лежит в русле нашей стратегии, которая строится на том, что мы даем самые доступные цены. Кредит этот льготный, процентная ставка составляет 0,01%, плата символическая, но он полностью возвратный, часть возвращается через три месяца, часть – через полгода. И заем позволил нам заключить договора с поставщиками по фиксированным ценам. Тем более, подписав договор с акиматом, мы взвесили все риски, в том числе и ценовые, которые мы берем на себя», — сказал агентству PR-менеджер компании Magnum Дмитрий Шишкин.

По его словам, такая схема выгодна всем сторонам договора.

«Многим поставщикам важно получить «живые» деньги, и благодаря кредиту мы внесли предоплату на поставку продукции, и таким образом поставщики зафиксировали цены, которые просит государство. Получается взаимовыгодный для всех договор, по ряду товаров у нас идет минимальная наценка, а некоторые мы будем продавать даже ниже себестоимости», — утверждает Шишкин.

Помимо 12 наименований социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), фиксированные цены на которые будут сохранены как минимум ближайшие три месяца, Magnum на данный момент поставляет алматинцам четыре вида овощей, также определенных как СЗПТ: картофель (Т118/кг), капуста (Т102/кг), морковь (Т109/кг), лук (Т80/кг). Эти ценовые показатели также зафиксированы за счет займа по стратегической закладке продовольствия на межсезонье с декабря 2019 года по май 2020 года.

«По овощам-фруктам по линии социально-предпринимательской корпорации «Алматы» мы работаем таким образом не первый год, и покупатели, наверное, обратили внимание, что в этом году не было серьезных ценовых колебаний на овощи-фрукты, как это бывает с сезонными товарами, благодаря схеме финансирования поставщиков – полученные в кредит деньги у нас не хранятся, они сразу уходят поставщикам», — добавил Шишкин.