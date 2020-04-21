Отставки кабмина потребовали в Испании из-за подозрения в попытке ограничить свободу слова

Алматы. 21 апреля. КазТАГ – Отставки правительства потребовали в Испании из-за подозрения в попытке ограничить свободу слова, сообщает Deutsche Welle (DW).

«Скандал в Испании спровоцировали высказывания начальника штаба Гражданской гвардии (испанской жандармерии) генерал-лейтенанта Хосе Мануэля Сантьяго. Он заявил, что его ведомство работает над «минимизацией критики правительственной борьбы с кризисом», вызванным эпидемией коронавируса. Эти слова были восприняты общественностью как признание, что силовые структуры намерены ограничить свободу слова в нарушение основных принципов правового государства. Лидер оппозиции Пабло Касадо потребовал от министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марляска объяснить в парламенте, кто дал подобный приказ жандармам. А другой известный парламентарий Сантьяго Абаскаль даже обвинил власти в заговоре против демократии и потребовал немедленной отставки правящего кабинета», — говорится в сообщении.

Министр попытался оправдаться, заявив, что генерал неправильно выразился. Он якобы имел в виду лишь борьбу с опасными fake news о коронавирусе, создающими панические настроения. Однако подобное объяснение не успокоило общественность.

«Газета ABC напоминает, что в Испании уже имеются «опасные прецеденты» с попытками ограничить свободу слова. Так, в последнее время министры стали заранее требовать и фильтровать задаваемые журналистами вопросы, прекратил действовать правительственный портал гласности, прозвучало предложение запретить независимым СМИ освещать вопросы, связанные с эпидемией. С нападками на прессу постоянно выступает зампред правительства Пабло Иглесиас. Скандал разгорелся на фоне общего недовольства населения мерами, предпринимаемыми властями для борьбы с COVID-19. Страна занимает первое место в мире по количеству умерших – более 20 тыс. человек – по отношению к численности населения», — сказано в сообщении.