Т3,5 трлн потратят за шесть лет на развитие дорог в Казахстане

Астана. 21 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Т3,5 трлн будет потрачено за шесть лет на развитие дорог в Казахстане, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атмакулов.

«В предстоящие шесть лет в рамках программы планируется строительство и реконструкция 10 тыс. км автодорог (в том числе 3,8 тыс. км переходящих проектов), а также капитальный и средний ремонт 11 тыс. км дорог республиканской сети. Общий объем финансирования автодорожной отрасли составит Т3,5 трлн», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник

По его словам, реализация программы позволит довести долю автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100%, увеличить протяженность дорог I и II-технической категории до 60%, долю платных дорог до 45%, со 100% обеспечением объектами придорожного сервиса.