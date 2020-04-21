Петропавловское водохранилище переполнено почти на 115%

Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Петропавловское водохранилище в Северо-Казахстанской области переполнено почти на 115%, заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

«В СКО уровни воды в малых реках Айыртауского района и района Г.Мусрепова снизились и объемы воды вошли в чашу Сергеевского водохранилища с последующим сбросом воды вниз по течению. В данный момент ведется мониторинг подъема уровня воды по реке Есиль от Сергеевского водохранилища вниз по течению до границы с Тюменской областью. На сегодняшний день пик подъема уровня воды по реке зафиксирован вблизи села Байтерек Кызылжарского района, вода вышла в пойму реки. По состоянию на 10.00 20 апреля Петропавловское водохранилище наполнено на 114,7%», — сказал Ильин на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что произошло два перелива вблизи Петропавловского гидроузла на участке автодороги республиканского значения Челябинск – Новосибирск (528-529 км), и через автодорогу местного значения в поселок Заречное (ширина 45 м, глубина 10 см). Проезд для автотранспорта имеется, выставлены предупреждающие дорожные знаки.

Также наблюдается подтопление 2311 дачных участков в пойме реки Есиль, что, по словам вице-министра, носит ежегодный сезонный характер. Ильин уточнил, что осуществлен заблаговременный отгон сельскохозяйственных животных (120 голов) в безопасное место.

«Проведены инженерные работы по возведению земляных валов (село Тепличное – 309 м, село Боголюбова – 250 м, село Семиполатное – 300 м, село Соколовка – 25 м), также проведено укрепление действующих защитных обвалований в селах (Тепличное – 950 м и Прибрежное – 1550 м). Продолжаются работы по наращиванию земляного вала, защищающего крайние улицы поселка Заречный (имеются 224 дома). Подготовлены пункты временного размещения населения с учетом режима карантина. Дополнительно произведена расстановка необходимого количества сил и средств ДЧС и местных исполнительных органов для мониторинга за уровнями воды в реке Есиль и проведения необходимых превентивных мероприятий», — проинформировал замминистра о проводимых работах.