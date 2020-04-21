Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ — Мадина Алимханова. Более 580 лесных и степных пожаров произошло в Казахстане с начала года, сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

«Высокая пожарная опасность сохраняется на территории Туркестанской области, Западно-Казахстанской области, Алматинской и Павлодарской областях и уже было зафиксировано 71 загорание лесных пожаров и 513 загораний степных массивов», — сказал Ильин на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что 156 лиц привлечены к ответственности за розжиг огня, приведший к пожарам.

«Было задержано 156 лиц, которые привлечены к ответственности в виде наложения штрафов за розжиг огня неконтролируемый, который привел в дальнейшем к возникновению лесных и степных пожаров», — добавил он.