Властям РК рекомендовали обеспечить обществу доступ к информации о добывающих отраслях

Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) рекомендовало Казахстану обеспечить доступ обществу к информации о добывающих отраслях.

«Правление ИПДО (инициатива прозрачности добывающих отраслей) вынесло ряд рекомендаций по укреплению транспарентности, в частности путем обеспечения доступности для общественности информации, касающейся государственных предприятий, производственных данных, социальных расходов и бенефициаров по лицензиям и контрактам на добычу полезных ископаемых», — говорится в сообщении министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК во вторник.

Согласно информации, правление ИПДО решило, что Казахстан достиг прогресса во внедрении стандарта ИПДО – полностью выполнил три из 10 корректирующих действий, принятых в ходе первой валидации страны: повысил прозрачность информации о лицензиях на добычу полезных ископаемых и надежность данных о доходах от добычи полезных ископаемых, открыл доступ к госбазе данных для отслеживания договорных обязательств, запустил онлайн кадастр лицензий и геоданных.